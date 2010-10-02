Оставит ли Мейхер без мужа Заворотнюк?

Совсем недавно стартовало на канале СТБ шоу «Лед и пламя». Не прошло и двух эфиров, как главная интрига соревнований звезд на льду уже разгорелась! Обворожительная солистка «ВИА Гра» Надя Мейхер приглянулась фигуристу Петру Чернышову. Не удивительно, что супруга спортсмена актриса Анастасия Заворотнюк вне себя от ревности. «Няня Вика» закатила скандал прямо во время репетиции номера Мейхер и Чернышова. Заворотнюк сочла, что их танец оказался слишком чувственным и откровенным. Волнения Насти вполне обоснованы, ведь она сама когда-то променяла «гардемарина» Сергея Жигунова на своего партнера по аналогичному шоу. Прямо на катке Заворотнюк влюбилась в Чернышова на шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». Отношения Насти и Петра длятся уже почти три года, и чувства пары явно не столь страстные, как раньше. Тем более участница «ВИА Гры» – достойная соперница. Обратите внимание, они обе жгучие сексуальные брюнетки, стройные… но только у Нади столь выдающиеся формы, что они не оставляют равнодушными ни одного мужчину. фото dailyshow.ru