Подружка Гарри Поттера едва не сгорела

Эмму Уотсон эвакуировали из общежития Университета Брауна, студенткой которого она является. Британская актриса чудом избежала трагедии. Рано утром в помещении, где проживает Эмма, сработала аварийная сигнализация. Девушка прямо в пижаме выскочила из здания на улицу, где уже собралась толпа студентов. Около 10 минут народ простоял на улице, пока пожарная служба устанавливала причины суматохи. Как выяснилось, сигнализация среагировала на утечку из паровой трубы. Благо, все обошлось без последствий, студенты благополучно вернулись в общежитие, чтобы продолжить учебный процесс. Эмма Уотсон является студенткой Университета Брауна с сентября 2009 года. Несмотря на загруженный график, девушка прекрасно совмещает работу и учебу.