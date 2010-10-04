Лидер Limp Bizkit снимет «Хроники ломбарда»

Сценарий картины, написанный Адамом Минаровичем, сравнивают с «Криминальным чтивом». Речь в «Хрониках ломбарда» пойдет о «пропаже обручального кольца, которая приводит к катавасии с участием наркоманов, скинхедов и двойника Элвиса». К съемкам фильма приступят в начале 2011 года. Ранее Дерст уже выступал в роли кинорежиссера. В 2007 году в прокат вышел его фильм «Образование Чарльза Бэнкса», в 2008 году - картина «Аутсайдеры». Кроме того, он является режиссером многих видеоклипов Limp Bizkit, а также снимал ролики группам Korn и Staind. Limp Bizkit недавно закончили работу над своим пятым студийным альбомом «Gold Cobra». Это первая полноценная пластинка группы с 2003 года.