Бекхэм снова вляпался в секс-скандал

Светская львица Шери Шабани и близкая подруга Бекхэмов подала в суд на собственного мужа. Ревнивый супруг, с которым женщина сейчас разводится, утверждает, что его благоверная спит со знаменитым спортсменом. Вчера Дэвида вызвали в суд, и ему пришлось давать свидетельские показания по этому делу, отрицая свою связь с Шери. Известный дизайнер ювелирных украшений Шери Шабани давно знакома с Дэвидом, и, как выяснилось, ее муж-миллионер был от их общения далеко не восторге. Несчастный так извел супругу ревностью, что в мае та подала документы на развод. Узнав об этом, ревнивец протаранил автомобиль футболиста у школы, где учатся дети Шабани и Бекхэма. Машина Дэвида была сильно разбита, и в августе документы по этому делу начали рассматривать в суде Лос-Анджелеса. Шери называет обвинения мужа глупыми и лживыми. Кончилось все потасовкой, и женщине пришлось вызвать службу спасения. Теперь Шери не только собирается разводиться, но и подала иск о домашнем насилии и просит суд запретить супругу приближаться к ней. «Дэвид милый парень, но у нас нет никаких отношений. Ничего вообще у нас не было, просто мой муж безумен», - уверяет Шери.