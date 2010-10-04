Водянова разбила семью британской художницы

Только поутихли разговоры о том, что Наталья Водянова собирается разводиться со своим супругом Джастином Портманом из-за романа с продюсером Первого канала Андреем Болтенко, как новая порция слухов о неверности супермодели пришла из Великобритании. Известная английская художница Трейси Эмин заявила, что расходится с мужем из-за его слишком тесного общения с Водяновой. Трейси Эмин и шотландский фотограф Скотт Дуглас прожили вместе семь лет. И вот теперь художница обвиняет своего благоверного в том, что он слишком много времени проводит с русской супермоделью. По словам друзей мисс Эмин сейчас «кипит» от ревности и закидывает Скотта текстовыми сообщениями о том, что их отношения закончены. Хотя Трейси настаивает, что она остается в хороших отношениях со своим бывшим, ее знакомые говорят, что она была страстно влюблена в Дугласа и теперь сильно расстроена его связью с Водяновой. Дуглас, между тем, настаивает на том, что они с Водяновой – просто друзья. У Натальи Водяновой и Джастина Портмана трое детей: двое сыновей – девятилетний Лукас и трехлетний Виктор, а так же четырехлетняя дочь Нева. Семья живет попеременно то в Англии, то в США. В недавнем интервью Наталья сказала о своем браке: «Мы очень счастливая семья, и я люблю своего мужа».