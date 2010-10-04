Шуфутинский привез себе «служанок» из Индонезии

Недавно певец вернулся с отдыха на Бали. Откуда мэтр привез не восточный ковер и не сувенирное панно, а двух настоящих индонезийских красавиц, которые будут помогать ему по дому. Особняк Шуфутинского, расположенный в 10 километрах от Москвы, напоминает настоящий дворец, площадью в 820 квадратных метров, и помощь в быту хозяину просто необходима. «Я решил присоединиться к большинству. Мне уже несколько лет друзья и коллеги советовали взять индонезийских домработниц. Они считаются самыми преданными и самое главное, что они не знают русский язык и не смогут разболтать какие-то подробности семьи. Я ими очень доволен!», - рассказывает шансонье. Можно только строить догадки, какого рода будет эта помощь, однако от всех комментариев о двух новоиспеченных балийских постоялицах Михаил Шуфутинский наотрез отказывается. Мэтр лишь вскользь обмолвился журналистам, что девушки весьма трудолюбивы, исполнительны и готовы исполнять любые капризы и прихоти их новоиспеченного хозяина.