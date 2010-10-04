Lady Gaga выходит замуж

Lady Gaga хочет выйти замуж за своего парня Люка Карла уже этой зимой. Певица собирается провести церемонию бракосочетания в замке в Великобритании. На свадьбу она мечтает заказать 2-х метровый торт из которого бы выскочила сама Дита фон Тиз и исполнила зажигательный танец, а вот сэр Элтон Джон исполнил бы для нее серенаду. «Lady Gaga уже рассказала всем своим друзьям, что планирует выйти замуж. Она сказала, что хочет сказочную свадьбу в замке. Когда концерты в Европе закончатся, они поженятся. Певица не будет жалеть своих денег на свадьбу, и хочет её видеть в стиле Cirque Du Soleil. Цирковая труппа, фейерверки, представления каждого дня свадьбы, на разные темы». Звезда наденет на свою свадьбу несколько характерных для нее эпатажных костюмов, специально придуманных дизайнерами креативного дома Haus of Gaga. Кроме того, она хочет видеть на торжестве Стинга и его жену, а также Мадонну.