Микки Рурк не застегивает ширинку

Микки Рурк никогда не отличался особой аккуратностью в одежде. Но на этот раз превзошёл самого себя. Актёр появился возле парижского отеля «Ритц» с расстёгнутой ширинкой. Совершенно не обращая внимания на удивлённые взгляды прохожих, Рурк задумчиво потягивал из бокала напиток. Его нынешней подруги, 24-летней модели Анастасии Макаренко рядом не наблюдалось. Ведь в последнее время он ни на минуту с ней не расставался. «Мне слишком давно было 24 года. Я забыл, каково оно в этом возрасте, и мне нелегко. Разумеется, я отвык быть верным, но мне больше не хочется ломать свою жизнь из-за собственной глупости», - признавался 58-летний актёр.