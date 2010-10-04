У Златы Огневич - лучшая песня!

На минувшей неделе состоялось награждение лучших музыкальных композиций в рамках телевизионного фестиваля «Песня года 2010». В этот вечер во Дворце Украина премии получали многие популярные украинские и российские исполнители. В числе лауреатов оказалась и 24-летняя певица Злата Огневич. Певица удостоилась премии за «Лучшую песню года 2010» (песня «Пристрасть»). «Мне было очень приятно поучаствовать в таком масштабном шоу, да еще и получить премию за лучшую песню года! Это отличный стимул творить дальше, и писать как можно больше хороших качественных песен», – говорит Злата. Помимо самой премии, певица поразила своим голосом и красотой многих российских исполнителей, которые наблюдали за выступлением Златы из-за кулис. Именно с этой песней певица уже попала в число лучших тридцати пяти финалистов отбора для представления нашей страны на конкурсе «Евровидение-2011».