Коляденко и Билык помирились

Вокруг Ирины Билык и так в последнее время ходит масса слухов, но Дима Коляденко добавил новые. «Сегодня утром Ира звонила мне и говорила, какую мне надо купить газету, чтобы прочитать о себе. Да, мы теперь созваниваемся с Ирой, но об этом я вам потом как-нибудь расскажу», - сказал Дима Коляденко. Кроме ведущего мероприятия Коляденко и его соведущей Иваны Мелай на тусовке была замечена ветеран украинской сцены - певица Ольга Крюкова, а также экс-«фабрикант» Виталий Галай в сопровождении неизвестной мулатки. Не пропустил вечеринку и брат Земфиры, музыкант Верки Сердючки - Ростик. Поскольку кроме Димы Коляденко веселить гостей ресторана было некому, исправить ситуацию решил победитель проекта «Шанс» Петр Дмитриченко. Певец вызвался на сцену спеть в караоке хит Земфиры «Аривидерчи». За отменное исполнение знаменитой песни Петр Дмитриченко получил бутылку дорогого вина из рук ведущих. «Я знаю, что ты профессиональный певец. Но все же я вручаю тебе этот подарок», - сказал Дима Коляденко.