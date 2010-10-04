«Титаник» выйдет в новом формате

К столетней годовщине реальной трагедии, блокбастер «Титаник» выйдет в формате 3D. Фильм с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслейт покорил сердца зрителей по всему миру в 1997 году. Его новая версия ожидается в 2012. Согласно данным, 15 апреля 2012 года в катастрофе погибло по меньшей мере 1500 человек. На данный момент проходит тестирование фильма в трехмерном формате. Несколько команд борются за переделку фильма в 3D, так как этот процесс - не технический, а творческий. Цена «переделки» составит 15 миллионов долларов.