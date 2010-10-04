Козловский развлекся со стриптизершей

Певец не только отснял свой новый клип на песню «Надо любить», но и насладился компанией стриптизерши. Для съемок Виталий выкроил всего лишь один свободный день в своем плотном графике. И все же его усталость смогла снять незнакомка, которая на протяжении нескольких часов извивалась вокруг Виталия Козловского. С семи утра в клубе «Sorry, Бабушка» Виталий Козловский наблюдал за стриптизом своей любимой - главной героини клипа Ольги Гавриленко. «В клипе будет показана история отношений между парнем и девушкой. Будут показаны ошибки, которые люди совершают, не задумываясь о последствиях, сила любви, которая способна преодолеть все сложности и преграды. В клипе не будет никакого гламура, просто жизнь и страстная любовь», - говорит Виталий Козловский. Презентация видео «Надо любить» состоится в октябре.