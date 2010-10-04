Alyosha построит завод

Украинская певица построит свой мусороперерабатывающий завод в Запорожье. Alyosha объективно судит о своем родном городе, считая, что сейчас там сплошная мусорка. «В этом городе нет ни одного здорового человека, это настоящая мусорная яма! Я хочу хоть как-то помочь родному городу очиститься. Строительство мусорообрабатывающего завода позволит контролировать выделяемые ежедневно отходы. На данном этапе нет возможности самостоятельно профинансировать данный проект, так как у нас после «Евровидения» остался долг, и мы вынуждены искать инвестора», - говорит Alyosha.