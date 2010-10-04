Тине Кароль нравится рожать

Известная певица призналась, что ей нравится быть беременной и рожать, потому на Вениамине она не заканчивает. Тина Кароль готова снова забеременеть, поскольку ей безумно хочется воспитывать девочку. Конечно же, сейчас она радуется маленькому Вениамину, но в планах Тины - большая и дружная семья. «Сейчас я не беременна, но я действительно хочу второго ребенка и готова рожать, пока не рожу девочку, которую назову Риммой, - смеется Тина Кароль. - Я даже не помню себя раньше, до того, как я родила Вениамина, мне кажется, я пела как-то неубедительно. Хочу и третьего ребенка, очень хочу девочку, но кто ж знает, как получится».