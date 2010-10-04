Авраам Линкольн - против вампиров

Экранизация книги Сета Грэма-Смита «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» обзавелась студией. Производством картины займется компания 20th Century Fox. Режиссером фильма выступает Тимур Бекмамбетов, а продюсером - Тим Бертон. Предполагаемый бюджет картины - 69 миллионов долларов, ее выход запланирован на 2012 год. Новая картина выйдет в стереоформате. Книга Грэма-Смита представляет собой «правдивую биографию 16-го американского президента, основанную на его секретных дневниках». В книге говорится, в частности, что Линкольн узнал о существовании вампиров в 11 лет, а гражданская война в США стала результатом борьбы президента против кровопийцев, которые были особенно сильны в южных штатах.