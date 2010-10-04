Эротика в британском парламенте

2 октября в обеденном зале для членов нижней палаты британского парламента - Палаты общин - в Вестминстерском дворце состоялась вечеринка, приуроченная к предстоящей выставке Erotica 2010, которая назначена на ноябрь. Гостей «эротической» вечеринки, кульминацией которой стал обед из трех блюд, развлекали разнообразной музыкой и угощениями. После завершения обеда посетителей мероприятия угостили кофе, а затем вечеринка переместилась на яхту, где гостям предложили сменить формальные наряды на секс-костюмы. Одним из спонсоров вечеринки выступил член британского парламента от консерваторов Эндрю Росинделл. Сам депутат заявил, что стал одним из организаторов мероприятия потому, что его всего лишь попросили об этом. «Этот обед проводится не с целью получения прибыли», - отметил Росинделл, объясняя решение оказать поддержку оргкомитету Erotica 2010. Росинделл является членом парламента от Ромфорда, пригорода Лондона, где расположен офис компании Erotica, отвечающей за проведение выставки в ноябре. Основные события Erotica 2010 будут проходить в Лондоне 19-21 ноября. На одном из шоу будет выступать бывшая супруга музыканта Мэрилина Мэнсона популярная танцовщица, стриптизерша и модель Дита фон Тиз.