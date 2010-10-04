Юлию Савичеву застукали

23-летняя выпускница российской «Фабрики звезд» отличилась на концерте «Муз-ТВ», состоявшемся в выходные в «Крокус Сити Холле». Юлю Савичеву впервые застукали с посторонним мужчиной. Из концертного зала певица с прытью Золушки убегала за несколько секунд до полуночи, крепко сжимая руку самого популярного в России диджея Лени Руденко. Повелитель вертушек, который, кстати, с недавних пор встречается с солисткой «Блестящих» Анной Дубовицкой, незадолго до финала концерта предложил Савичевой сбежать ото всех в ресторан. Покинув гримерку и ни слова не сказав своим менеджерам и коллективам, коллеги ретировались. «Что они наговорили своим вторым половинкам – это их дело, но друг с другом они были до трех ночи. Болтали о чем-то своем и явно не торопились по домам», – рассказала близкая подруга Юли.