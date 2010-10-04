Осенний стиль от Алсу

На прошлых выходные поп-принцесса Алсу сняла свой новый клип на песню Игоря Крутого «Я тебя не придумала». Оператором стал Влад Опельянц, режиссером- Динар Гарипов. Ролик снимали в Москве, в осеннем Нескучном саду. Алсу полностью поменяла стиль. Яркие наряды певица сменила на закрытую, демократичную одежду. Яркий макияж - на минимум косметики. Пышные локоны спрятала в скромную косу. В последнее время Алсу почти не поет, все свободное время красавица, как примерная восточная женщина, посвящает своей семье - мужу бизнесмену Яну Абрамову и двум маленьким дочкам. Фаны Алсу уже предположили, что Алсу находится в цепях домостроя. Мол, именно поэтому певица сейчас так скромно выглядит. Но Ян Абрамов и Алсу всячески опровергают эти слухи и говорят, что у них в семье полная идиллия.