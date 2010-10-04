Ник Кейв исполняет плагиат?

Малоизвестный музыкант Фрэнки Даффи из шотландского Данди обвинил австралийского певца Ника Кейва в плагиате. 29-летний участник распавшейся группы Rising Signs утверждает, что песня «Palaces of Montezuma» с нового альбома группы Кейва Grinderman заимствует музыкальную основу его трека «Grey Man», написанного в 2004-2005 годах. Даффи обнаружил, что вступления и куплеты песен звучат похоже и имеют одну и ту же аккордовую структуру - ля мажор, ми мажор и си мажор. Впрочем, музыкант признал, что сочинить мелодию из этих трех аккордов не так уж сложно. По словам Фрэнки Даффи, он не перестает думать о том, что однажды Ник Кейв случайно обнаружил его песню, слушая музыку независимых групп на MySpace, и, узнав, что Rising Signs распались, решил присвоить композицию себе. Ник Кейв уже ответил на обвинения Даффи, сделав это прямо на концерте Grinderman, состоявшемся 1 октября в Лондоне в зале Hammersmith Apollo. Предваряя исполнение «Palaces of Montezuma», певец заявил следующее: «Возможно, вы уже слышали, что некий 17-летний паренек из Данди пытается засудить меня, утверждая, что именно он написал эту песню. Это просто смешно, потому что я писал эту песню специально для моей жены».