Оливия Уайлд станет мамой Тимберлейка

Актриса Оливия Уайлд сыграет мать главного героя в новом фантастическом фильме режиссера Эндрю Никкола. События фильма развиваются на Земле в будущем, когда «время стало валютой». Люди генетически запрограммированы на смерть при достижении 25-летнего возраста. Однако обладатели достаточных финансовых ресурсов могут заплатить крупную сумму и получить вечную молодость. Главный герой картины - Уилл (Джастин Тимберлейк), человек, решивший выступить против системы. Уайлд сыграет его мать, остановившую процесс старения. При этом в реальности актриса на три года младше Тимберлейка. Ранее этот проект Эндрю Никкола носил название «I'M.MORTAL». Режиссер отказался от старого наименования, но пока не предложил новых вариантов.