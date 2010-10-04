Иглесиас нагишом развлекается с друзьями

Энрике на полном серьезе заявил, что в свободное от работы время любит развлекаться с друзьями... без одежды! «Понимаю, что это звучит дико, но к чему стесняться собственного тела? У меня есть несколько приятелей, которые меня полностью поддерживают. Мы любим посмеяться друг над другом и понаблюдать за реакцией людей», -рассказывает Иглесиас- младший. Однако, несмотря на свою раскрепощенность, Энрике очень переживает за своих партнерш, которым частенько приходится тоже обнажаться в клипах со звездой. «Сейчас я волнуюсь за Николь Шерзингер. Нам с ней предстоит снять довольно откровенную сцену в ролике. Я понимаю, что девушкам намного сложнее снять с себя одежду. Тем более перед камерой. Поэтому буду всячески поддерживать и подбадривать свою партнершу!»