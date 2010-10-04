Лобода ругалась из-за гримерки с Верой Брежневой

Светлана Лобода, как и ее бывшая коллега по группе, Вера Брежнева, прибыла на запись шоу «Песня 2010». А поскольку гримерок во дворце «Украина» на всех не хватило, бывших заклятых подруг решили поселить вместе. Какой ругани на ровном месте это решение стоило организаторам! Больше всех негодовала по этому поводу Лобода, которую поселили с бывшей коллегой по «Виа Гре» Верой Брежневой. Света устроила помощникам разбор полетов, заявив, что ее статус не позволяет ей делить свою обитель с кем-то. Но удовлетворить Светину просьбу не получилось – свободного пространства днем с огнем не нашлось во всем дворце. К счастью, Лобода по крайней мере не стала выяснять отношения с Брежневой непосредственно – вот потеха была бы!