Алина Завальская таки ждет ребенка!

Алину вместе с ее сестрой Аней папарацци увидели в окне гримерок одного из концертных залов Украины. Девушки переодевались после номера «Оригами» и снимали вечерние платья. Пока Аня смывала косметику и разбирала прическу, Алина натягивала красную кофту. Журналисты заметили, что животик девушки заметно округлился, да и грудь увеличилась. Похоже, что Завальская на раннем сроке беременности. Еще во время подготовки к свадьбе ходили слухи, что Алина в интересном положении. Как тогда рассказал источник в загсе, молодые поздновато обратились к начальнику, и уже не было «окон» в расписании. Но они очень спешили расписаться. А чтобы экстренно жениться, нужно принести справку о беременности невесты. Ребята быстро решили вопрос и уже законные муж и жена. К тому же еще и в торжественный день папарацци заметили у Алины слегка округлый животик. Хотя это мог быть и неудачный крой свадебного платья. Напомним, Алина и Александр очень долго скрывали свои отношения. Еще в начале 2009 года поговаривали, что они вместе. Однако девушка все время отнекивалась и на вопросы об отношениях говорить не хотела. Парочка убеждала всех, что у них просто дружба. А теперь они законные муж и жена, и судя по всему, скоро станут родителями. фото news.liga.net