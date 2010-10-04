Виктория Бекхэм «убегает» от секс-скандалов мужа

Футболист Дэвид Бекхэм всеми силами старается защитить свою честь. Но, как оказалось, и его оппонент имеет основания для защиты. Или даже для нападения. Девушка, «записавшая» себя к Дэвиду в любовницы, подала на него в суд. Ранее журнал InTouch опубликовал «душераздирающую» историю о том, как некая Ирма Ничи «подружилась» с Дэвидом Бекхэмом. Сама девушка рассказала, что не раз вступала в половой контакт с Дэвидом. Футболиста возмутила клевета, и он обратился в суд, подав иск против журнала. Между тем, его люди искали Ирму Ничи - видимо, с целью пригласить в суд и ее. Но Ничи решила, что лучшая защита - нападение. И затеяла судебный процесс против Дэвида. Ее адвокат заявил: «Калифорнийский закон не позволяет публичным людям вроде Дэвида Бекхэма душить свободу слова. Возможно, он еще не прожил в Лос-Анджелесе достаточно для того, чтобы понять, как мы дорожим нашим правом говорить правду в прессе». Посмотрим, как отреагирует на иск сам Дэвид. Между тем, его супруга Виктория Бекхэм, видимо, решила скрыться из эпицентра скандала. Вчера ее сфотографировали в лос-анджелесском аэропорту. Она отправилась в Лондон.