Massive Attack пожертвовали музыку для Мексиканского залива

Британская группа Massive Attack пожертвует гонорар за использование своей музыки в рекламе автомобилей Lincoln на нужды по очистке Мексиканского залива от нефти. Massive Attack впервые в своей карьере согласились отдать музыку для рекламного ролика автокомпании. В ролике Lincoln звучит фрагмент композиции «Paradise Circus» с последнего альбома бристольцев «Heligoland» в ремиксе Ги Боратто. На предложение компании Ford музыканты откликнулись как на возможность помочь в ликвидации экологического бедствия. Сумма, которую пожертвовал коллектив, не называется. Музыканты Massive Attack уже неоднократно помогали различным благотворительным фондам. Последней инициативой электронщиков стал мини-альбом «Atlas Air» в помощь организации War Child. В апреле 2010 года в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа компании BP, спровоцировав крупнейшую экологическую катастрофу в истории США. Запечатать аварийную скважину компании удалось лишь в сентябре. Ликвидация утечки обошлась BP в десятки миллиардов долларов.