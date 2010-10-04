Ани Лорак и Настя Каменских перекрасили волосы

Ани Лорак и Настя Каменских – две супердивы украинской сцены – вдруг изменили облик. Две звезды перекрасили волосы. Известные шатенки вдруг стали жгучими брюнетками! Знаменитости пришли на запись телевизионной версии шоу «Пiсня 2010» каждая в новом для себя образе. Настя Каменских перекрасила свои кудри, а Ани Лорак отказалась, почему-то, от своего вполне эффектного каштанового колорирования. И если Ани Лорак уже успела появиться на публике, приняла участие в съемках шоу «Украина слезам не верит», то для Насти Каменских, можно сказать, на «Пiснi 2010» состоялся имидж-дебют.