Radiohead написали музыку к фильму «Стоун»

В саундтрек к фильму «Стоун» вошли композиции, написанные участниками Radiohead Томом Йорком и Джонни Гринвудом. Принять участие в работе над звуковым оформлением картины музыкантам предложил исполнитель главной роли Эдвард Нортон. Он давно дружит с Йорком и Гринвудом. Кроме того, Нортона впечатлила музыка, которую Джонни подготовил для фильма «Нефть». Фильм «Стоун» - триллер, главным героем которого является отбывающий тюремный срок поджигатель Джеральд «Стоун» Крисон (Эдвард Нотон). Супругу главного героя играет Милла Йовович. Также в фильме занят Роберт Де Ниро. Фильм выйдет в прокат в США 8 октября.