«Голый ковбой» - будущий президент США

Уличный музыкант Роберт Берк, известный как «Голый ковбой», решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2012 года. 6 октября на Таймс-сквер состоится пресс-конференция, на которой Берк официально объявит об участии в президентской гонке в том самом месте, где «Голый ковбой» регулярно исполняет под гитару песни в стиле кантри. Участникам пресс-конференции обещано бесплатное пиво. «Америке нужен президент, который будет защищать ее язык, границы и культуру», - говорится в пресс-релизе. Роберт Берк придерживается консервативных взглядов. Берк поет на Таймс-сквер на протяжении 12 лет. «Голым ковбоем» не заинтересовались музыкальные лейблы, хотя он является своеобразной нью-йоркской достопримечательностью. После этого он задумался о карьере политика. Так, он пытался принять участие в выборах мэра города, но в конце концов отказался от борьбы.