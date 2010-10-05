Джессика Альба не будет сниматься топлесс

Фигура Джессики изменилась после родов, но она все равно любит свое тело. «Моя грудь обвисшая, у меня есть целлюлит, мои бедра стали широкими. Любая актриса красивее, чем я», - говорит Альба. Претензии к фигуре выражаются не только в жизни, но и в творчестве: Джессика Альба категорически относится к обнаженным фотосессиям. К примеру, не так давно актриса участвовала в эротической съемке, однако, как выяснилось, скандальные фото оказались всего лишь результатом хорошего фотошопа. «Я никогда не буду сниматься в обнаженных сценах. Я могу сексуально сыграть и надеть сексуальный наряд, но не могу раздеться», - говорит актриса.