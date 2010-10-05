Мэрайя Кери уходит со сцены из-за беременности

Актер Ник Кэннон был шокирован, узнав, что его беременная жена упала во время выступления на концерте в Сингапуре, и попросил ее отменить запланированные шоу. «Тебе нужно остановиться, если ты хочешь сохранить жизнь этому ребенку», - Ник сказал Мэрайе. Он уверен, что гастрольный график не позволит ей выносить этого малыша. Но Мэрайе сложно расстаться со сценой, так как всю жизнь она посвящала только ей! Она понимает, что уже не молода и этот шанс стать мамой, может быть для нее последним, но отменить концерты не спешит.