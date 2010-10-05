Cара Джессика Паркер показала дочек

На днях Сара Джессика Паркер вывезла на прогулку в Нью-Йорке своих дочек-близнецов. Девочки сидели в «сдвоенной» коляске в одинаковой одежде и даже головы поворачивали синхронно. Дочки актрисы как две капли воды похожи друг на друга. И очень – на папу. А вот от Сары Джессики девочки, очевидно, мало что унаследовали. Не очень похожи маленькие Мэрион Лоретта Иллвелл и Табита Ходж и на старшего брата Джеймса Уилки. Впрочем, малышки настолько хорошенькие, что им уже пророчат будущее суперзвезд. Во всяком случае, к вниманию прессы они уже потихоньку привыкают. Так, едва девочки только родились, папа и мама уже сделали семейную фотосессию с их участием. А теперь их то и дело фотографируют папарацци. Когда фотографы поймали маму и девочек на улице, малышки совершенно спокойно смотрели в камеры и не нервничали даже при виде вспышек. А вот сама актриса, похоже, от повышенного внимания прессы устала и хочет жить поспокойнее. Так, летом она и ее муж Мэтью Бродерик стали присматривать себе квартиру на Манхеттене. Особенно актрисе приглянулся пентхаус в элитном закрытом комплексе на Парк-авеню всего-то за $30 млн. В жилье пять спален, солярий, огромная терраса, огромная кухня, кладовка и столовая, в которой можно устроить банкет.