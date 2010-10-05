Камерон Диас надоел тайный роман

Всегда жизнерадостная Камерон Диас потрясла своих коллег по фильму «Плохой учитель». На актрису было невозможно смотреть: ее лицо выглядело опавшим и усталым, и на нем не было даже тени улыбки или хотя бы жизнерадостности. С мрачным выражением звезда взяла порцию вкусного коктейля, но даже эта маленькая радость не смогла улучшить ей настроение. С отрешенным видом Диас стала изучать сценарий, при этом, на ее лице не дрогнул ни один мускул. И это притом, что «Плохой учитель» - комедия, наверняка, изобилующая забавными сценами! Возможно, причина плохого эмоционального состояния звезды – ее отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. Оказывается, Камерон не нравится, что он не хочет официально признавать их отношения. По мнению Алекса, она должна уважать его нежелание «светиться» публично. Он ее обожает, но не хочет, чтобы их роман мусолили в таблоидах. А Диас опасается, что он просто еще не определился. Хотя Камерон уже проводит время с его дочками Наташей и Эллой и почти переехала в его квартиру в Нью-Йорке. Она хочет, чтобы он официально объявил их парой.