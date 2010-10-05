Жан-Поль Готье шокировал Париж

Знаменитый парижский дизайнер Жан-Поль Готье шокировал публику на проходящей в Париже Неделе моды, попросив 29-летнюю американскую панк-певицу Бет Дитто, отличающуюся своими пышными формами, завершить дефиле в минувшую субботу. Одетая в короткое платье и чулки в сетку, она появилась на подиуме с двумя бокалами вина в руках. Новая коллекция выдающегося дизайнера и сама по себе бросает открытый вызов канонам традиционной моды. Готье выставляет на показ нижнее белье, придавая ему статус вечерней и даже повседневной одежды.