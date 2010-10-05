Не стало любимого актера – знаменитого «мистера Питкина»

На 96-м году жизни в Аглии скончался знаменитый британский комик Норман Уиздом. После этого известия, сайт актера не справился с возросшим траффиком, специалисты пытаются восстановить работу, чтобы дать возможность всем желающим выразить соболезнования в связи с утратой этого замечательного человека. Родственники сообщили, что Норман Уиздом мирно скончался после нескольких перенесенных в последние годы инфарктов. В кино актер дебютировал 62 года назад. В 1948 году он получил свою первую роль. Однако наибольшую популярность Уиздому принес созданный им образ классического комического героя мистера Питкина - неуклюжего и добродушного человека, который постоянно попадает в различные нелепые ситуации. Уиздом сыграл мистера Питкина в более чем десяти фильмах - наиболее известны из них «Мистер Питкин в тылу врага» (1958) и «Мистер Питкин в больнице» (1963). В 2000 году королева Великобритании Елизавета Вторая удостоила актера звания рыцаря. Чарли Чаплин назвал его своим любимым комедийным актером.