Келли Осборн впервые надела бикини

Келли Осборн отлично выглядит в последнее время и не боится это продемонстрировать. «Я только что снялась для обложки журнала Shape и это был просто невероятный опыт для меня. Я никогда в своей жизни не надевала бикини до этого момента. У меня даже мыслей об этом не возникало!» Осборн нечего скрывать: она лихо сбросила 48 фунтов, участвуя в «Танцах со звездами» в этом году. И она держит этот вес до сих пор! Ее спросили как она себя ощущала, надев бикини первый раз. «Я плакала, когда увидела это фото» - признается звезда реалити-шоу. «Все, кто там были, мы все просто расплакались. Это был волнующий опыт!» С момента своего пребывания на «Танцах со звездами» Осборн продолжает заниматься со знаменитым тренером Сарой Хагаман, чтобы оставаться в форме. «Я просто заставляю себя заниматься по полчаса в день. Это не кажется чем-то ужасным, и я легко с этим справляюсь. Я уделяю полчаса беговой дорожке, а когда чувствую, что могу сделать больше, то делаю несколько подходов приседаний и занимаюсь с утяжелителями». Ее усилия несомненно приносят плоды. Она сейчас в лучшей форме. Келли признается, что наконец-то она может позволить себе носить дизайнерскую одежду, о которой всегда мечтала. «Теперь любой дизайнер присылает мне все то, что я хочу, и я не могу поверить, что это со мной происходит» - говорит она.