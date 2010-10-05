Киркоров открыл свой бутик

У Филиппа Киркорова наконец-то появится возможность доказать всему миру, что он не только певец, но и отличный бизнесмен. Больше года назад, король ремейков с грустью сожалел, что его страстная любовь к шопингу добром не закончится. В качестве гостей, а в скором времени и клиентов, по красной дорожке на презентации прошелся весь шоу-бизнесовый бомонд: Игорь Крутой, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валентин Юдашкин, Лариса Долина, Николай Басков. Но самое интересное, что на празднике забыв все прошлые обиды, была и Алла Пугачева. Не сама, а под ручку с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте. Развлекала гостей Жанна Фриске, группа Банд'Эрос, Тимати и A' Capella Express. А вот ассортимент и марки товаров в магазине певца, пока остаются для всех большой тайной, но надо полагать, Филипп сбросит с барского плеча и что-то из своего звездного гардероба.