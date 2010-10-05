Lady GaGa появилась в аэропорту почти голая

Накануне, приехав в аэропорт Нью-Йорка чтобы улететь в Лос-Анджелес, Lady GaGa потрясла пассажиров очередным безумным нарядом. Звезда появилась в аэропорту на регистрации в дурацком золотистом жакете и в фуражке, отдаленно смахивавшей на головной убор пилотов. Видимо, одеться именно так певице захотелось в предвкушении предстоящего путешествия на борту самолета. Но если бы Стефани (это настоящее имя певицы) решила дополнить жакет и фуражку скромными джинсами и топом, это было бы полбеды. Вместо этого артистка предпочла снова показать свои прелести, нарядившись в коротенькие шортики и нескромный бюстгальтер. Все это великолепие Lady GaGa дополнила своими любимыми драными колготками в сеточку и ремнем, протянувшимся поперек ее попы. «Интересно, а как она будет сидеть? Ей же пряжки от ремня в ягодицы вопьются!», – зашептались пассажиры.