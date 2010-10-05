Ева Польна поправилась до неузнаваемости

К превеликому сожалению, российские звезды тоже обречены на возрастное обезображивание. Хотя Ева Польна никогда не отличалась особо стройной фигурой, но родив двух детей, певица очень поправилась. Причем, судя по всему, даже не пытается с этим бороться. В прошлом году Ева решила заняться собой и начала посещать спортзал и танцевальный зал. Все усилия оказались тщетны и певица, похоже, решила себя не утруждать. «Хорошая физическая форма - это дисциплина и сила воли. А я артист - то есть человек, у которого режим отсутствует. Часто мои концерты заканчиваются очень поздно, иногда не сплю сутки, если работаю над новой песней. Придерживаться строгой диеты мне невозможно», - сокрушается 37-летняя Ева. Но в плане творчества певице можно позавидовать. Ева продолжает писать песни и радовать своих поклонников концертами и новыми клипами.