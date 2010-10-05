Цекало – образцовый семьянин

Цекало, который женился на сестре Веры Брежневой - Виктории Галушко, после рождения дочери будто подменили: ловелас со стажем вдруг резко превратился в образцового семьянина. «Моему ребенку все равно, что папа должен зарабатывать деньги. Я могу упустить дочь, если буду так уж убиваться на работе. Я могу и жену упустить. А вот жесткость, без которой нельзя обойтись в продюсировании, с домашними абсолютно неуместна и неприменима», - признается продюсер. Пока Александр Цекало зарабатывает деньги, жена занимается семьей, кроме того, она взяла на себя функции по контролю над стройкой. Как известно, на данный момент ведущий строит особняк в пределах Киева.