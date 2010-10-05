Сын Шварценеггера - весь в отца

Когда-то Арнольд Шварценеггер считался обладателем одного из самых красивых тел в мире. Похоже, 17-летний сын актера Патрик решил пойти по стопам отца. Правда, гантелям и штанге он предпочитает йогу. На днях папарацци запечатлели сына губернатора Калифорнии и его мать, Марию Шрайвер, на выходе из студии йоги, находящейся в Лос-Анджелесе. Кубики пресса, бицепсы - тело юноши выглядит, конечно, не так внушительно, как у самого Шварца, но тоже вполне привлекательно. Да и лицом Патрик, кажется, удался. Может Сталлоне снять продолжение «Неудержимых» с участием звездных детей! Вдруг они будут выглядеть более убедительно, чем ветераны кинодвижения?