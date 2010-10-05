Ирина Дубцова записала песню с украинской певицей

Российская поп-дива Ирина Дубцова назвала имя певицы, с которой она снимет дуэтный клип на песню «Отпусти ее». Творческий союз Ирине составит ее давняя подруга – украинская певица Ольга Лима. В сентябре Ольга Лима и Ирина Дубцова записали студийную версию композиции «Отпусти ее». И уже 6-го октября начнутся съемки одноименного видеоклипа, который вскоре появится в эфире главных украинских и российских музыкальных телеканалов. «С Олей дружу уже давно, считаю ее одной из наиболее талантливых и перспективных молодых исполнительниц в Украине. С ней всегда легко и интересно общаться. Но, как я и предполагала, кроме удовольствия от общения, наша совместная работа оказывается еще и исключительно продуктивной», – рассказала Ирина Дубцова.