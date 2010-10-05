Педану морские ежи покалечили лицо

Будучи на этих выходных в Доминикане, Саша Педан не рассчитал и, нырнув, оказался слишком близко к коралловым рифам, усеянным морскими ежами. «От одного рифа я успел оттолкнуться, но зацепился за другой. Вылез из воды — а у меня лицо в ссадинах и насквозь пробита губа», — вспоминает Саша. В итоге Педану наложили 15 швов на лицо! А уже в минувшее воскресенье он появился в прямом эфире «Украина слезам не верит». Частично отеки на лице сняла капельница, частично постарались гримеры, но зрители ничего не заметили. Но вот вчера, в «Подъеме», Александра уже не было: лечится.