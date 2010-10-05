Мадонна в выходной

В последнее время Мадонна очень устает: еще бы, съемки дебютного фильма, запуск линии одежды старшей дочери. И это сказывается на Мэдж - она выглядит отнюдь не такой сияющей, как, скажем, ее героиня-домохозяйка в кампании Dolce&Gabbana. Роскошным платьям Мадонна предпочитает треники, кроссовки, фетровые шляпы и темные очки. Собственно, в подобных нарядах ее ни раз видели на съемочной площадке, и также она выглядит и в выходные. В минувшие выходные певица, традиционно, посещала Каббала-центр в Нью-Йорке. Вместе с ней были дети. И можно с уверенностью сказать, что Мэдж - прекрасная мама. Все они выглядят отдохнувшими, счастливыми и очень модными. Ну, Лурдес это теперь полагается по статусу. Дэвиду и малышке Мерси тоже, судя по их очаровательным нарядам, может светить дизайнерское будущее. Рокко тоже был в этот день с мамой, братом и сестрами. И ему почти удалось избежать камер вездесущих папарацци. Однако в кадр он все же попал.