Елена Коляденко вальсировала двух мужчин

Фигуры Марлен Дитрих и Мата Хари тесно переплелись с образами-символами Серебряного века. А блоковская Незнакомка носится по сцене в «шляпе с траурными перьями» и… миниатюрных трусиках. Все это Елена собирается показать Европе и с чистым сердцем отбыть в Америку. Перед началом европейского тура г-жа Коляденко презентовала новую программу своего «Freedom-ballet» в Киеве. Шоу соединяет в себе классическую, современную хореографию и акробатические трюки. По словам Елены, это попурри из лучших номеров, исполненных балетом за восемь лет существования. «Мы отправляемся в Гамбург на три месяца, — говорит Коляденко. — Понимаю, что в новом шоу публику могут эпатировать некоторые моменты, но они — неотъемлемая часть программы». После европейского турне Елена отправляется на год в США, где будет работать над постановкой нового шоу «Радио Сити Холл», премьера которого состоится в Нью-Йорке. О том, возьмет ли она с собой гражданского мужа Назара Дидыка (участник балета и создатель костюмов для постановок), модный хореограф умолчала.