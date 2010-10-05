Гвен Стефани мыла пол в магазине

С чего свою карьеру начинали звезды? Как выяснилось, многие из них мыли полы, и торговали пончиками на заправках, мели метлой и доставляли почту. И только много позже жизнь их стала напоминать обложку модного журнала. К примеру, Вупи Голдберг гримировала умерших людей, работала на стройке каменщиком и кассиром в банке. Кристофер Уокен прекрасно обращался с хищниками, и дрессировал их в цирке. Денни де Вито делал стрижки посетителям в салоне у сестры. Брэд Питт работал официантом в мексиканском ресторане, помимо этого время от времени брал работу грузчика. Дженнифер Энистон рекламировала товар по телефону и подрабатывала курьером. Гвен Стефани мыла пол в молочном магазине. Джим Керри мёл территорию шинного завода и охранял её. Джулия Робертс торговала обувью и мороженым. Мадонна жарила пончики, а после стала выступать на подтанцовке. Мэрайя Кэрри прибиралась в парикмахерской, работала разносчицей обедов. Мэтью Макконахи чистил курятники. Майкл Дуглас начинал как помощник газовщика. Квентин Тарантино подрабатывал как билетер в кинотеатре для взрослых. Том Круз носил вещи посетителей в гостинице.