Ирина и Сергей Безруковы давно увлекаются космоэнергетикой. Особое расположение у них снискала космоэнергет Людмила Еремина, ведущая прием в подмосковном городе Видное. «С группой целителей мы часто ездим в различные святые места, – рассказывает Еремина. – В такой поездке я познакомилась с Ириной и Сергеем Безруковыми. Они очень светлые люди. Мы вместе ездили в Индию – к джайнам. Учились медитировать в Дели… Также вместе посещали древние храмы, были в Гималаях». Интересно, что перед обучением у буддистских монахов Сергей и Ирина Безруковы прошли обряд изгнания бесов. «Все люди, которые обращаются к экстрасенсам и космоэнергетам, проходят такой обряд, – говорит Людмила. – И Безруковы тоже его прошли. С человеком невозможно работать, если он зашлакован темными силами. А такие силы есть в каждом из нас. В народе это называют изгнанием дьявола».