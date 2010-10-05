В Запорожье установят памятник Джону Леннону

Эта идея была озвучена президентом запорожского киноклуба «Восход» и фанатом творчества Леннона Игорем Гармашем. По его словам, пока в городе планируют организовать сбор средств среди фанов основателя «Битлз». Местные фаны уже заговорили о бронзовом памятнике, который хотели бы установить возле муниципального кинотеатра «Ви» на острове Хортица. 9 октября Джону Леннону исполнилось бы 70 лет. К этой дате в Запорожье пройдет несколько мероприятий, посвященных творчеству известного британца. «10 октября запланирован показ кинолент и материалов, посвященных музыканту», - рассказал Игорь Гармаш. А в областной филармонии запланирован тематический концерт. Любопытно, что в мире пока известен только один памятник «битлу». Он находится в Гаване, в парке имени Джона Леннона, который открылся 10 лет назад.