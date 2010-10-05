Мелани Гриффит сыграет в «Путешественнике скорби»

Главным героем фильма станет Джим Тахана, обладатель странного хобби: он путешествует по местам, где известные маньяки-убийцы совершали преступления. Ранее сообщалось, что Джима сыграет Брайан Крэнстон. Информации о том, что за роль досталась Гриффит, пока нет. В фильме также занят актер Майкл Кадлиц, известный по сериалам «Саутленд», «Части тела» и «Побег». Он же выступает одним из продюсеров «Путешественника скорби». Режиссером картины является Сури Кришнамма. Лента должна выйти в прокат в 2011 году. Гриффит в последние годы довольно редко снимается в кинофильмах и чаще посвящает время работе над телевизионными проектами. В частности, она была занята в сериалах «Части тела» и «Вива Лафлин».