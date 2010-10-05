Лолита - не лесбиянка, она любит мужчин!

На прошлой неделе популярная певица стала объектом сексуальных домогательств. Лолите постоянно звонили и предлагали виртуально заняться... «Представляете, недавно звонит мне один мужчина по телефону и томным голосом говорит: «Давай займемся сексом!». Я сначала восприняла звонок как шутку - приняла мужчину за поклонника, который обо мне мечтает. Потом был еще один звонок, еще и еще, - поделилась Милявская. - У последнего абонента я поинтересовалась: а почему мне звонят с таким вопросом? Как выяснилось, кто-то раздает мой номер и говорит, что я занимаюсь бесплатным сексом по телефону. В первый момент я даже не знала, на что злиться: что кто-то так пошло меня разыграл или на то, что мой телефон раздают кому попало». Но на этом чья-то нелепая шутка не закончилась. «После звонков с предложением секса по телефону от мужчин начались звонки от девушек, - негодует Лолита. - На этот раз оказалось, что меня записали в стареющие лесбиянки. Ужас какой-то!» Лолита признается, что поддерживает различные сексуальные меньшинства, часто выступает в тематических клубах. «Но то, что я открыто поддерживаю гомосексуалистов, не означает, что я лесбиянка: я по-прежнему отношусь к секс-меньшинствам, которые любят мужчин», - уверяет звезда.