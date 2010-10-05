Лучший дебют в истории кино

Ассоциация кинокритиков Online Film Critics Society составила список из ста лучших полнометражных дебютов за всю историю кинематографа. Первую строку заняла драма Орсона Уэллса 1941 года «Гражданин Кейн». Уэллс выступил не только в качестве режиссера проекта - он также принял участие в работе над сценарием и исполнил главную роль. На втором месте в списке оказался Дэвид Линч с картиной 1976 года «Голова-ластик». Третье место занял Джордж А. Ромеро с «Ночью живых мертвецов» (1968). Картина Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», считающаяся одним из ключевых фильмов французской «новой волны», оказалась на пятой строке. В список также попали Сидни Люмет («12 разгневанных мужчин», 10 место), Стивен Спилберг (телефильм «Дуэль», 19 место) и Чарльз Чаплин («Малыш», 25 место).